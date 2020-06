Liga Pro mantendrá formato original del campeonato; torneo se reanudará el 17 de Julio

En el Consejo de Presientes de la Liga Pro se resolvió que la Serie A 2020 se reanudará con el formato original del campeonato, con el que arrancó la temporada 2020 (todos contra todos). La competición fue pospuesta el 14 de marzo por la pandemia del coronavirus.

Cuando se suspendió el torneo se disputaron dos partidos de la fecha 5, la cual se completaría (seis juegos restante) en días miércoles por definir. Es así como el torneo se reanudaría con la sexta jornada completa.

La fecha, tentativa, para el reinicio de la Serie A 2020 es el 17 de julio. Aunque depende de la confirmación del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.

Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, dijo en la reunión que la decisión se tomo en el marco de la "realidad visible del Ecuador", sobre la evolución de la pandemia.

Loor dijo además que GolTV "ha manifestado que prácticamente es inviable competir de otra manera que no sea la forma en la que iniciamos el torneo".

Sobre la Serie B habrá que esperar que, en reuniones posteriores, sus directivos tomarán las decisiones. "Tenemos una propuesta de calendario y habrá que definir", señaló Loor.

Partidos que restan de la fecha 5:

Orense vs Liga de Quito.

Delfín vs El Nacional.

Deportivo Cuenca vs Independiente del Valle.

Universidad Católica vs Emelec.

Barcelona SC vs Olmedo.

Aucas vs Guayaquil City.

Partidos de la fecha 6:

Guayaquil City vs Universidad Católica.

Macará vs Delfín.

Deportivo Cuenca vs Orense.

Olmedo vs Aucas.

Liga de Quito vs Mushuc Runa.

Independiente del Valle vs Barcelona SC.

El Nacional vs Técnico Universitario.

Emelec vs Liga de Portoviejo.

Lea en otros temas:

En video: