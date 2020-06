La Liga española informó que interpondrá acciones legales contra el hincha que ingresó a la cancha mientras se jugaba el partido entre FC Barcelona vs Mallorca para tomarse una selfie con el zaguero culé, Jordi Alba.

En el regreso de la Liga, los partidos se celebran sin público por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, un joven con camiseta argentina se abrió paso entre los agentes de seguridad y se saco una foto a unos seis metros del jugador.

La Liga en su comunicado indicó que el aficionado no llevaba mascarilla ni guantes cuando irrumpió el juego durante el segundo tiempo. Además no obedeció las órdenes de los agentes de seguridad, por lo que "se las acciones penales correspondientes por considerar que los hechos son constitutivos de delito”.

Hincha que se sacó selfie con Jordi Alba será enjuiciado por la Liga española / Internet

Esto, debido a que se puso en riesgo la salud de los jugadores y la integridad del torneo, señaló el comunicado.

Por su parte, el hincha dijo a medios locales que logró saltar la valla y después bajó las escaleras para entrar a la cancha. El joven fue puesto en libertad luego de darles sus datos generales y firmar un documento. Él aseguro que le obligaron a borrar la foto que se tomó con Jordi Alba.

Según el diario Mundo Deportivo, el hincha es francés pero es radicado en Mallorca. "He ido por Messi, pero por el virus no se ha querido sacar la foto. Luego la policía me lo ha hecho eliminar todo”, contó el joven hincha.

