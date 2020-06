¿Cómo puede afectar un partido sin público a los jugadores?

Quizá muchos puedan pensar que la presencia del hincha en un estadio no significa nada en lo absoluto, más que en lo financiero. Sin embargo, ahora comprobamos, en la pandemia del COVID-19, cuánto daño nos hace ver los escenarios vacíos y silenciosos. "No hay nada menos vacío que un estadio vacío. No hay nada menos mudo que las gradas sin nadie”, así lo dijo Eduardo Galeano en uno de sus escritos evidenciando que la gente es un condimento esencial para disfrutar de este maravilloso deporte. Así como los aficionados están tristes, los jugadores también ¿cómo influirán los estadios vacíos en partidos decisivos?

Es la gran cuestión y uno de los factores que serán determinantes en el devenir final de la competición.

Hay equipos que están acostumbrados a jugar con una cantidad reducida de público, pero otros suelen estar arropados por estadios abarrotados.

¿Cómo será una final de la Champions League sin gente?

La condición de local se pierde y esto puede dar pie a resultados inesperados. Este factor puede ser condicionante, pues esta extraña sensación de partido sin alma será mayor cuando se trate de partidos que pueden decidir una Liga o en los partidos de la Eurocopa. ¿Cómo sería una final de Champions sin público? ¿Cómo será la final de la Copa Libertadores sin los cánticos de la hinchada?

La tecnología ha aliviado a los hinchas con el sonido virtual en el regreso de la La Liga. Las gradas no se veían vacías sino de un público imaginario y se podía escuchar el sonido ambiente de un estadio repleto. ¿Es posible que los jugadores también puedan escuchar el aliento de sus hinchas en los partidos?

Los hinchas son el jugador número 12

Una de las cosas maravillosas en el espectáculo del fútbol y que hace levantarse al hincha del asiento y aplauda, sin duda están la gambeta, el túnel, el sombrero y todo movimiento que le brinda el brillo estético al deporte. Pero, si no hay hincha que brinde esa motivación, ¿los futbolistas jugarán con esa emoción?

Antoine Griezmann del Barcelona de España mencionó que "fue un poco raro sin público, pero ahora debemos acostumbrarnos a ese ambiente. Parece un entrenamiento", dijo después del partido ante el Mallorca el sábado 13 de junio.

Barcelona regresó luego de 98 días de paralización / Internet

Otra cosa maravillosa es cuando el golero recibe aplausos del público tras una gran atajada. Una muestra de agradecimiento sin igual. El guardameta tendría que esperar hasta el próximo año para volver a pasar por ello. Pero si hablamos de las sensaciones indescriptibles que te transmite este deporte, no se puede dejar de lado la acción que provoca el máximo júbilo y éxtasis en el fanático: el gol. En la Bundesliga no se permiten los abrazos.

Hinchas quieren que los jugadores escuchen sus cánticos

Varios integrantes de las barras de los equipos, han solicitado en las redes sociales que coloquen en el estadio los cantos de los hinchas a los jugadores cuando estén en los partidos de local. Esto también podría aliviar el silencio en los partidos para los futbolistas también, así de lado y lado, no se sentirían abandonados. Todo, con tal de no dejar que el coronavirus le haga más daño al rey de los deportes.

Ante eso, la presidenta de El Nacional, Lucía Vallecilla, presentó una moción a la Liga Pro para que cuando se retome el campeonato nacional sea con la presencia del 25 % de aficionados en las gradas de los estadios y con las debidas medidas de bioseguridad. Este planteamiento no ha sido confirmado por la Liga Profesional ni el COE Nacional.

El campeonato nacional se reanudaría el 17 de julio y hasta el momento está confirmado que el resto de partidos se jueguen a puertas cerradas por lo que resta de la temporada. Todos lo lamentan: hinchas, jugadores, periodistas y directivos.

