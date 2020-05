Nassib Neme: "Este virus es como los cachos, lo han tenido pero nadie lo sabe"

El presidente de Club Sport Emelec, Nassib Neme, propuso ayudar a CD Olmedo y Liga de Portoviejo cuando se reanuda la Serie A en la fecha tentativa del 17 de julio. En su intervención también se 'soltó' un chiste para 'aliviar tensiones'.

"Este virus (COVID-19) es como los cachos, hay personas quienes lo han tenido y ni lo han sabido. Hay personas que lo están teniendo y no saben que lo tienen, lo único seguro es que el día de mañana no sabemos si lo vamos a tener o no", dijo y bromeó en su intervención en el Concejo de Presidentes. "jajaja, es para aliviar tensiones", recalcó.

Luego de eso, señaló que ante la alternativa del regreso del campeonato con dos grupos regionales, Neme propuso que los siete equipos que enfrentarán en el grupo a Olmedo, incluyendo a Emelec, lo ayuden en sus traslados.

“Yo creo que Olmedo es un club que termina perjudicado con el torneo regional, están más cerca de Ambato y Quito, y completan el otro grupo regional. Propongo que todos colaboremos con los viajes de ese equipo”, propuso el principal directivo de los eléctricos. Con esto, sugirió un manera de darle una mano al Ciclón de los Andes si se llega a modificar el formato del Campeonato.

CD Olmedo tendría que desplazarse desde Riobamba a Guayaquil, Cuenca, Portoviejo, Manta y Machala, viéndose obligado a llegar a la ciudad donde se disputen los partidos con un día de anticipación y cubrir además de gastos de traslado con gastos de hospedaje.

También mencionó su ayuda a Liga de Portoviejo en ofrecer sus instalaciones para que puedan entrenar, si su ciudad se mantiene en semáforo en rojo.

SI SE CAMBIA EL TORNEO NACIONAL ASÍ QUEDAN LOS GRUPOS POR REGIONES:

El Grupo A lo integrarían: LDU, El Nacional, IDV, Universidad Católica, Aucas, Mushuc Runa, Macará y Técnico Universitario.

El Grupo B lo conformarían: BSC, Emelec, Delfín, Liga de Portoviejo, Deportivo Cuenca, Orense, Guayaquil City y CD Olmedo.

