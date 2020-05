La lucha contra la depresión de Michael Phelps: esto dice su impactante carta

Han pasado 12 años de un hecho histórico dentro de lo que a los Juegos Olímpicos corresponde. Michael Phelps, nadador estadounidense, consiguió ocho medallas de oro: algo nunca antes logrado.

Fue en Río de Janeiro 2016 cuando se despidió de su carrera. Dos años después (2018) confesó que padece una gran depresión que lo había llevado al borde del suicidio. Según una carta que escribió para el sitio de ESPN, Phelps se encuentra atravesando un mal momento emocional a causa de la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

“La cuestión es que las personas que viven con problemas de salud mental lo saben, nunca desaparece. Tienes días buenos y malos. Pero nunca hay una línea de meta. Hice tantas entrevistas después de Río donde la historia fue la misma: ‘Michael Phelps habló sobre la depresión, entró en un programa de tratamiento, ganó el oro en sus últimos Juegos Olímpicos y ahora está mejor’.

“Desearía que fuera la verdad. Desearía que fuera así de fácil. Pero honestamente, y lo digo de la mejor manera posible, eso es simplemente ignorante. Alguien que no entiende con qué lidian las personas con ansiedad o depresión o trastorno de estrés postraumático no tiene idea”.

“Hay momentos en los que me siento absolutamente inútil, donde me apago por completo pero tengo esta ira burbujeante que está por las nubes. Si soy honesto, más de una vez grité en voz alta: ‘¡Ojalá no fuera yo!’. A veces hay una sensación abrumadora de que no puedo soportarlo más. Ya no quiero ser yo”.

El estadounidense de 34 años, que convive con sus esposa y sus tres hijos, contó que hace unos días tuvo una disputa familiar que definió como una “explosión” de emociones.

El "tiburón blanco", como se lo apoda a Phelps, contó que sus hijos son de gran ayuda. Sus abrazos y sonrisas le permiten olvidarse de sus 'demonios' y disfrutar de un rato sin ansiedad y preocupaciones.

“No hay nada de qué esconderse. Nada que temer. La lucha es solo contra ti mismo”.

Para más noticias, revisa lo siguiente

5 terapias alternativas antidepresión Metro destaca 5 terapias alternativas para evitar la depresión en Blue Monday, fecha considerada como el día más deprimente del año y que se presenta el tercer lunes de enero