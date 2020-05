Antonio Valencia da fuertes declaraciones en contra de Egas

El futbolista Antonio Valencia dio fuertes declaraciones en contra de Francisco Egas. Este 10 de mayo el 'toño' decidió criticar el proceder del funcionario como presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

A través de Instagram, el jugador de Liga de Quito hizo un video en vivo con Jéfferson Montero. Entre una conversación sobre temas personales, como las celebraciones por el Día de la Madre, el deportista lanzó su crítica.

"Te digo la verdad. Lo que se hace mal en la tierra, aquí mismo se paga. Es terrible lo que este individuo (Francisco Egas) nos hizo después de la Copa América, a jugadores que hicieron mucho por el país".

El tema es referente a una polémica que surgió por la sanción que recibió él y otros futbolistas. Esto debido a que se informó que habrían consumido alcohol tras un partido contra Japón, en la Copa América 2019.

@anto_v25 sobre @franciscoegas “este tipo no merece respeto, nos lanzó a la prensa, solo quería sacar al Bolillo sin pagarle, lo hizo de mala fe por que es mala persona, por eso le pasa lo que le pasa” pic.twitter.com/hBIaFyXk96 — Roberto Machado (@RC_MACHADO182) May 10, 2020

“El tipo es muy mala persona y mira cómo lo está pagando. Sus propios compañeros están en su contra. Su propia gente lo está sacando”, continuó 'Toño'.

“Una persona así no puede ser presidente. No tiene conexión con los jugadores. La FEF no puede ser manejada por este tipo, él piensa que está mandando en un finca", añadió Valencia. Y es que el futbolista sostiene que Egas quiso dañar su imagen cuando él compartió de forma tranquila con sus compañeros con gente que ni consumía alcohol.

