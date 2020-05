Arturo Mina "no tiene deseos" de estar en la Selección Ecuatoriana

El defensa ecuatoriano, Arturo Mina, que milita para el Yeni Malatyaspor, es tendencia en Twitter por sus más recientes declaraciones sobre la Tricolor. Aseguró que "no tiene deseos" de estar en la Selección Ecuatoriana. Esto tras el escándalo del denominado caso "piso 17".

El hecho ocurrió la madrugada del 25 de junio del 2019 en un hotel de Belo Horizonte. Además se suscitó horas después de la eliminación de la Tri en el Grupo C de la Copa América de Brasil.

Mina fue uno de los que quedó fuera de los cinco partidos amistosos que disputó la Selección de Ecuador. Por supuestamente participar en el escándalo del piso 17. Según la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), seis futbolistas consumieron bebidas alcohólicas en el hotel, luego del partido con Japón, del 24 de julio.

"Ahora salieron a decir que hay que dejar eso allí y el que queda manchado es uno. Es una falta de respeto muy grande y yo en realidad, de la Selección, no sé. No sé del DT que venga o que ya está. Si me solicita, pues lo pensaré, pero ahora no tengo muchos deseos de estar en la Tri". Fue la declaración de Mina una entrevista con el programa Havoline Deportivo, vía Internet.

El caso del piso 17, calificado de indisciplina, se suscitó en medio de la presión de la hinchada por el fracaso en la Copa América. Aunque la FEF anunció que los jugadores involucrados no iban a ser considerados para futuros encuentros, tras la llegada de Jordi Cruyff, algunos figuraban entre los posibles convocados para las eliminatorias de Catar 2022.

"La verdad es que con respecto a la Selección no quisiera hablar de ese tema por lo que pasó. Lo que pasó y lo que nos hicieron a nosotros fue una falta de respeto, una falta de ética", agregó el defensa de 29 años. "Si uno comete un error y están las pruebas, tú deberías decir tal y tal jugador hizo esto. Pero salió una lista, luego salió otra lista y solo faltó nombrar a todos los jugadores de la Selección", añadió.

Temas relacionados:

Piso 17: Supuesto audio filtrado enciende la polémica en la FEF El escándalo del piso 17 comenzó el 27 de junio cuando Francisco Egas anunció que se iniciaría una investigación por actos de indisciplina.

Video relacionado