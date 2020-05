Iván Kaviedes confirmó que la mitad de su familia está contagiada de COVID-19

El exseleccionado del fútbol nacional, Jaime Iván Kaviedes, confirmó que la mitad de su familia que vive en Guayaquil está contagiada de COVID-19. Agregó que se mantiene tranquilo en la emergencia sanitaria y espera que la situación mejore.

En una entrevista con radio La Red (102.1) relató que está muy agradecido porque no ha perdido a ningún familiar. “La mitad de mi familia en Guayaquil está infectada de coronavirus pero no he tenido ninguna pérdida. En la vida, lo bueno y lo malo, todo pasa. La zozobra y el miedo deben superarse”.

El goleador de la Selección Nacional vive actualmente en las afueras de Cuenca, provincia de Azuay y dijo que no ha tenido complicaciones debido a la pandemia del virus. El futbolista solía jugar partidos de fútbol amateur y barriales antes de que comience la cuarentena.

En la entrevista, el 'Nine' recordó el apreciado gol que nos llevó por primera vez al mundial de fútbol. “El Tin (Agustín Delgado) y el Bolillo (el DT Hernán Gómez) decían que cuando yo cogía la pelota cualquier cosa podía pasar. En esa Selección todos nos sentíamos respaldados. En la jugada de gol ante Brasil hay dos versiones: La verdadera es la que me tropecé y no supe qué hacer”, contó entre risas.

Kaviedes reveló que no era muy bien cabeceador y que el gol ante Uruguay que los llevó a Corea Japón 2002 también fue un sorpresa para él. “Todos saben que no era muy cabeceador. Más que centro de Álex Aguinaga fue un pase gol. Siento que ante Uruguay el gol lo empujamos todos. Fuimos parte de un grupo que cambió la historia del fútbol ecuatoriano”, dijo.

