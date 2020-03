Dybala: "Estoy mucho mejor, pero antes no podía hacer nada, me faltaba aire"

El argentino Paulo Dybala, delantero del Juventus, quien dio positivo por coronavirus el pasado sábado, aseguró este viernes que ya está "mucho mejor", pero reconoció que en los primeros días no podía "hacer nada" y que le "faltaba aire" cuando trataba de entrenarse.

"Estoy mucho mejor, tras los primeros síntomas fuertes de hace unos días, ahora estoy mucho mejor. Estoy tratando de entrenar, antes no podía hacer nada", afirmó Dybala en una entrevista a la televisión oficial del Juventus.

"Sentía que me faltaba aire, no podía hacer nada, después de cinco minutos entrenando sentía mi cuerpo cansado, me dolían los músculos. Ahora estoy mejor yo y mi novia también, afortunadamente", agregó.