Directivo de la FEF confirma que Jordi Cruyff viajó a España sin consentimiento del Directorio

El presidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Carlos Galarza, confesó que el DT de la Selección de Ecuador, Jordi Cruyff, viajó a España sin tener el consentimiento del Directorio de la FEF, ante la emergencia mundial del coronavirus.

En una entrevista con radio Área Deportiva (99.3 FM), dio los detalles: “Hay dos cosas, el Directorio no autorizó pero quizás el presidente (Francisco Egas) administrativamente lo autorizó, hay que ser muy objetivos, la familia para mí está antes que todo, antes que el fútbol y antes que nada. Hay que ser claros, esa fue la razón del Profe”, dijo Galarza.

“El gerente deportivo (español) Antonio Cordón está con su familia aquí en Ecuador y lo propio debía haber pasado con el entrenador. No es que somos gente inhumana, simplemente es un reflejo de lo que no sucedió si él hubiese estado dedicado completamente sacrificado por su trabajo. No habríamos tenido problema en permitir que viaje con su familia”, amplió el directivo.





“Le dijimos que no en el Directorio. El presidente Egas administrativamente quizás le concedió el permiso. Yo no lo sé. Pero en el Directorio (de la FEF) la semana pasada, manifestamos que no. Hay que ponerse en la parte humana pero si hubiese hecho microciclos, si hubiese habido tranquilidad de que se estaba trabajando, era merecido el permiso”, complementó.

“Si lo puso a consideración del Directorio debe ser por algo, si puso a disposición y le dijimos que no, entonces para qué nos preguntó. Se nos consultó, dijimos que no simplemente. Pudo haberse quedado realizando planificación de la Selección, conversar con jugadores y técnicos. Debía estar su familia ya en Ecuador para que piense solamente en la Selección”, sentenció Galarza.

