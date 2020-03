El futbolista Ezequiel Garay tiene coronavirus y su esposa reacciona

El defensa argentino del Valencia, Ezequiel Garay, anunció que tiene coronavirus. De ese modo, se convierte en el primer jugador de LaLiga que desvela estar contagiado.

El central ha asegurado en un mensaje en redes sociales que se encuentra "muy bien" y ha dicho que "ahora sólo queda hacer caso a las autoridades sanitarias".

Esposa de Garay reacciona

Tamara Gorro, esposa del jugador argentino del Valencia Ezequiel Garay, se pronunció en las redes sociales. Ella explicó que ambos están bien y que su esposo se mantiene aislado tras dar el primer positivo en LaLiga española.

"Como ya sabéis Ezequiel ha dado positivo en coronavirus, yo supongo, por lógica, que también estaré infectada porque estoy en contacto directo con él, pero voy a dar el primer paso que las autoridades sanitarias han dado desde el minuto uno que es no colapsar. No tengo síntomas, él está bien, yo también, por lo que no me voy a volver loca pidiendo esa prueba porque estoy bien y hay que dejar prioridad a las personas que lo necesitan", explica.

"Ezequiel está aislado, vamos a tomar las medidas que las autoridades sanitarias indican y ya está. Así que tranquilidad y vamos a por el coronavirus porque juntos podemos", concluye en el vídeo que ha colgado en la redes sociales.

