Renato Ibarra salió en libertad con medidas cautelares

Renato Ibarra salió en libertad la noche del jueves con medidas cautelares. Esto luego que le retiraran los cargos en su contra de "Tentativa de Aborto y Feminicidio".

El ecuatoriano salió del Reclusorio Oriente, Ciudad de México, tras haber sido acusado de violencia familiar. Pero deberá cumplir con medidas cautelares que fueron imputadas por un juez. Además tendrá que regresar a una audiencia dentro de seis meses.

De acuerdo con medios mexicanos, Ibarra abandonó el centro penitenciario acompañado de su familia y su abogado, Víctor Palacios. Nadie ofreció declaraciones.

Según el sitio Record, el ecuatoriano deberá: "pagar un departamento de ocho millones, ir a cursos con perspectiva de género, mantenerse alejado de su pareja, no puede salir del país y tendrá que firmar cada 30 días".

En la segunda audiencia, su pareja, Lucely Chalá dijo que Ibarra no la agredió físicamente y que no recuerda haber realizado esa acusación. Además, en una entrevista manifestó que: "Mi pareja y yo es estábamos teniendo una discusión en la que intervino sus familiares y mi hermana, Karen (…) las cosas se salieron de control. Karen y yo nos metimos al vestidor, me di la vuelta, para proteger mi vientre y no vi nada".

Sin embargo, el futbolista quedó oficialmente desvinculado del Club América, así lo dio a conocer el equipo a través de un comunicado. "El Club América reitera su compromiso absoluto y cotidiano para contribuir a erradicar la violencia de género y a promover una cultura de respeto hacia las mujeres. En este sentido, reprueba tajantemente los actos realizados por Renato Ibarra (…) se ha determinado separar de manera definitiva al jugador del plantel".

