Retiran cargos a Renato Ibarra por tentativa de aborto y femicidio

A Renato Ibarra le retiraron los cargos de de "Tentativa de Aborto y Feminicidio", después de que la defensa demostró que la vida de Lucely Chalá y Karen Chalá, además de su embarazo, nunca estuvo en riesgo, informaron fuentes a ESPN Digital.

Los abogados del futbolista demostraron con pruebas médicas y testimonios que Lucely Chalá sí fue agredida, pero nunca estuvo en riesgo la vida de ninguno de los involucrados. Por lo que Renato Ibarra y las otras cuatro personas acusadas sólo serán señaladas por Violencia Familiar y podría salir hoy mismo.

Se esperaría que hoy mismo salga Renato Ibarra del Reclusorio Oriente y sólo tendrá que enfrentar los cargos por Violencia Familiar, por lo que lo podría seguir el proceso en libertad.

¿ALGUIEN DUDA DEL PODER DEL DINERO?

Hoy la pareja de Renato Ibarra dice que el jugador no hizo nada, que no la tocó, que es un santo….

Que no recuerda haber declarado eso.

Solo falta que diga que los vídeos son de un juego familiar.

— Los Expulsados (@losexpulsados) March 13, 2020