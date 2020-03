Champions League suspendida por coronavirus

Los partidos de vuelta de los octavos de final programados para la semana del 16 de marzo no se jugarán. Cotejos como: Manchester City vs Real Madrid y Juventus vs Lyon no se llevarán a cabo.

Conoce cómo explicarle a un niño sobre el coronavirus COVID-19 y la manera de evitar el contagio Ya hay cientos de miles de casos confirmados en el mundo

La alerta por el COVID 19 y la cuarentena impuesta a Juventus y Real Madrid provocaron que el ente responsable del futbol europeo decidiera posponer los duelos de Champions League.

La UEFA se encargará de la reprogramación de ambos partidos y de comunicárselo a los clubes.

El Real Madrid decidió cerrar sus puertas y aislar a su personal debido al contagio de uno de los jugadores del equipo de baloncesto.

Por el otro lado, la Juventus permanece en cuarentena por el hecho de que su futbolista Daniele Rugani está contagiado.

¿Qué pasa con la Eurocopa?

El máximo organismo futbolístico europeo (UEFA) podría decretar la suspensión de sus competiciones por el espacio de un mes. Para que esto se llegue a dar, los 55 representantes de las federaciones deben llegar a un acuerdo el próximo martes 17.

Y según el diario francés L’Équipe, en dicha reunión el organismo anunciaría el aplazamiento de la Eurocopa prevista para este verano hasta dentro de doce meses, en verano de 2021.