El 'Tanque' Hurtado confesó que también se ha ido de 'puñetes' en un partido barrial

Tras la pelea viralizada donde se vio involucrado la exgloria del fútbol nacional, Jaime Iván Kaviedes, al final de un partido de una liga barrial en Paute, Azuay, otra exgloria del balompié, Eduardo 'Tanque' Hurtado lo defendió y confesó que también se fue de 'puñetes' por defender a su esposa.

En su cuenta de Twitter, el exseleccionado de la 'Tri' publicó un mensaje de apoyo al 'Nine', donde confesó que una vez reaccionó ante una persona que había empujado a su esposa cuando marcó un gol al último minuto y puso la victoria de su equipo.

"Lo de Kaviedes sucede mucho. Uno va a algún lugar a jugar y nunca falta uno que quiere hacerse el guapo, insultando, pegando o creyéndose más que los demás. Me ha pasado a mi y seguramente a ex o actuales jugadores. No se avala el accionar, pero créanme que te sacan de casillas", defendió a Kaviedes.

"Por suerte cuando me pasó nadie grabó. Recuerdo que fue en Palenque, me insultaron todo el partido, íbamos 0-0, marqué el gol en el último minuto y mi esposa se lo gritó en la cara, la empujó y reaccioné, saqué el brazo y ¡PUM!". "La gente que estaba viendo el partido apoyó mi accionar ya que se dieron cuenta de lo irrespetuoso que había sido el señor y conocían su accionar", finalizó el 'Tanque'.

(HILO)Lo de Kaviedes, sucede mucho, uno va a algún lugar a jugar y nunca falta uno q quiere hacerse el guapo ,insultando, pegando o creyéndose más q los demás, me ha pasado a mi y seguramente a ex o actuales jugadores. No se avala el accionar, pero créanme q te sacan de casillas. — Eduardo Hurtado⚽️ (@ElTanqueHurtado) March 10, 2020

Apoyó mi accionar ya que se dieron cuenta de lo irrespetuoso que había sido el señor y conocían su accionar. No estuvo bien, pero bueno, les cuento una de tantas de esa clase de anécdotas que tengo — Eduardo Hurtado⚽️ (@ElTanqueHurtado) March 10, 2020

El hijo de Kléber Fajardo, respondió que a su padre también le ha pasado muchas veces. Ante eso, Hurtado señaló que eso no está bien, pero son algunas de las tantas anécdotas que ha tenido en las historia de su vida después de alejarse del fútbol profesional.

Las reacciones ante este comentario del 'Tanque' Hurtado fueron de apoyo al jugador y al 'Nine' Kaviedes, donde volvieron a recordar que el hombre que resultó herido por el exfutbolista fue el primero en agredir a la novia y familia.

