Jugadores del Arsenal en cuarentena por coronavirus

El club inglés, Arsenal, decidió aislar a varios jugadores de su plantilla después de conocer que tuvieron contacto cercano con el propietario del club griego Olympiakos, Evangelos Marinakis, quien dio positivo para coronavirus.

En un comunicado, el club de Londres anunció además la postergación del partido ante Manchester City de la Premier League que estaba previsto para hoy.

" Tras la noticia de que el propietario del Olympiakos, Evangelos Marinakis, ha contraído recientemente el Covid-19, hemos seguido los consejos médicos y localizado a cualquier persona que tuviera lo que las directrices definen como un 'contacto cercano' 'con él"", informó el club.

The Premier League have postponed our match with Manchester City on Wednesday night as a precautionary measure.https://t.co/qTX1QiXjZv

— Arsenal (@Arsenal) March 11, 2020