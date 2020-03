PFC Sochi anunció convocatoria de Christian Noboa a la Selección de Ecuador

Christian Noboa habría sido convocado a la Selección de Ecuador. Así lo anunció PFC Sochi, club en el que milita el volante de contención. En una publicación de Instagram del cuadro ruso se hizo el anunció.

"Christian Noboa fue convocado al equipo Nacional de Ecuador, para los juegos clasificatorios de la Copa Mundial de la FIFA 2022, contra Argentina y Uruguay". Se lee en la publicación junto con una foto de 'El Zar'.

Aunque el ecuatoriano no ha confirmado o desmentido la información, sí le dio 'Me Gusta' a la publicación de su club en la red social. De hecho, el nombre del jugador lidera las tendencias de Twitter en Ecuador.

De esa forma, Noboa es el primer nombre en ser oficializado. Aunque Pedro Ortíz y Alexander Domínguez revelaron que están en "conversaciones" con el cuerpo técnico del DT Jordi Cruyff.

Se espera que en los próximos días, Cruyff entregue el listado completo, de cara a estos partidos.

Reacciones en Twitter

Los comentarios en redes sobre el regreso de Noboa a la Tricolor, entre otros, hacen referencia a sus declaraciones de lo que pasaba a la interna de la Selección.

"Sí afecta en lo deportivo. Por adentro te va molestando que no hay patacones, que no hay esto, que no hay lo otro. Yo tuve un problema con él (Figueroa), justamente por eso. Por supuesto, fue cierto, ya no aguantaba, son cositas que a uno lo molestan", declaró en 2017 en una entrevista.

Y sin olvidar cuando contó lo del jugo de naranja: "Llegó un día Walter Ayoví y dijo 'Madrina (encargada de la cocina de la Tri) sírvame un vasito de jugo' y ella responde 'mijo se acabaron las naranjas, es que tenemos dos para cada jugador'. Y él manda el dinero para comprar las naranjas ¿Para qué hace eso ?".

No voy a entrar en discusión sobre los patacones ni mucho menos. Ya es tema cansino y muy manoseado. Pero a mí, en lo futbolístico, me parece fenomenal la presencia de Christian Noboa en la Tricolor. Fútbol y jerarquía. Y eso sí se requiere en ese rol que él asume. — David Aguirre (@davidaguirre1) March 10, 2020

Cuánto nos está costando afirmar los mediocentros ofensivos que sí han salido en los últimos dos años. Jhegson Sebastián Méndez es el único futbolista de ese perfil que es superior a Christian Noboa a día de hoy, además siempre respondió en la Selección. Ojalá no pierda espacio. https://t.co/HTtqMxwKwv — Jonathan Moncayo (@MoncayoJonathan) March 10, 2020

Christian Noboa es llamado a la selección… Esta vez tengan listos los patacones. pic.twitter.com/i1Ft6stNn7 — Elvis Marin (@Asrrad_Sama) March 10, 2020

Sochi FC anuncío la convocatoria de Christian Noboa a la selección ecuatoriana. Gran baluarte. Necesitamos jugadores de ese nivel de experiencia. — Jorge Pazmiño (@japazmi) March 10, 2020

La experiencia de Christian Noboa siempre será un aporte valioso para la @LaTri muchos éxitos https://t.co/DlS4nTgoMf — María José Flores M (@majofloresm) March 10, 2020

Video relacionado