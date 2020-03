Esposa de un futbolista fue al hospital a ver a la pareja de Renato Ibarra: Lucely Chalá

La polémica sobre un supuesto intento de femicidio de Renato Ibarra Mina hacia su pareja Lucely Chalá toma fuerza. Ante todo lo ocurrido, la esposa de un futbolista fue a visitar al hospital a la afectada.

México y nuestro país tiene en tendencia al futbolista ecuatoriano. El caso no ha frenado desde el 5 de marzo que se dio a conocer la supuesta agresión a su pareja.

La esposa de Óscar Jiménez fue la única pareja de los deportistas del América que decidió ir al hospital el día que se enteró de lo ocurrido. Ahí, la mujer se quedó toda la noche con Lucely Chalá, hospitalizada tras la supuesta agresión familiar por parte de Renato Ibarra.

Lucely Chalá pudo contar con la presencia de Mariana Echeverría, la esposa del portero suplente del América, quien además es famosa.

Se trata de una conductora de televisión quien quiso contar lo que habría pasado con Chalá. De ese modo, publicó en Twitter una foto del lugar donde habría estado la afectada: una camilla.

Yo he estado con Lucely toda la noche en el hospital y toda la mañana de hoy, ella es mi amiga y no me he despegado de ella ni un solo momento. Solo esperemos a que las autoridades hagan su trabajo y se hagan las declaraciones correspondientes", compartió.