Pablo Repetto 'estalló' ante las declaración de Fabián Bustos después del partido Liga vs Barcelona SC

Luego de un partido intenso la noche de ayer en el Rodrigo Paz Delgado, donde Liga de Quito ganó 2-1 a Barcelona SC, era evidente que luego los técnicos se 'saquen los cueros al sol'. Tal fue el caso de Fabián Bustos, quien se sintió 'robado' y ante esas palabras, Pablo Repetto contestó con molestia.

Un penal polémico cobrado a favor de Liga de Quito, fue rechazado por el técnico de los 'toreros', quien mencionó sentirse "robado una vez más". Ante eso, Repetto pidió que no desmerezcan la victoria alba, quien mantiene un invicto de 23 años en Casa Blanca, desde 1997, cuando se inauguró.

"Hay que saber perder y saber ganar. No es justo que desmerezcan lo que hizo Liga", dijo el estratega charrúa.

"Escuché que decían que iban a hacer historia, creo que hasta Bustos dijo que iba a hacer historia. Hoy demostramos jerarquía para seguir haciendo historia. Sumamos un granito más en la historia de Liga. ¿Historia es ganar un partido? Historia es lo que ha ganado Liga, lo digo con respeto para la gente de Barcelona, pero había que decirlo", agregó en un momento explosivo.

"Con Bustos tengo una excelente relación. La Copa Ecuador ya pasó, sino recordaría que a mí tampoco no me pitaron un penal en la final de la Libertadores 2016 (cuando dirigía a Independiente del Valle). No podemos caer en eso", continuó.

"Historia es lo que tiene Liga, no es hacer historia ganar un partido", Pablo #Repetto tras victoria de #LDU contra #Barcelona SC pic.twitter.com/wKIaYmHC1H — Metro Ecuador (@MetroEcuador) March 8, 2020

Después, con mesura, Repetto procuró bajar las tensiones, admitiendo que Barcelona SC a momentos fue superior y que estuvo cerca de llevarse la victoria si convertía el penal. Sin embargo, destacó la atajada de Adrián Gabbarini.

Te puede interesar: