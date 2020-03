Gabbarini y Guerra, salvan el invicto de Liga de Quito ante Barcelona

Un polémico arbitraje por parte del juez central, Franklin Congo, puso más picante este duelo a muerte por parte de Liga de Quito, que no solo se jugaba tres puntos sino un invicto de 23 años. El 'Ídolo' le puso las cosas difíciles al 'Rey', quien ganaba con gol de penal de Martínez Borja. Pero como siempre, apareció el guardameta 'albo' Adrián Gabbarini y tapó el penal de Alemán al minuto 81'. En la agonía del encuentro, la cabeza del 'Mariscal' Guerra puso el 2-1 y así terminó el encuentro.

Lamentablemente el encuentro se vio empañado por el arbitraje de Congo. Al minuto 27' Martínez Borja cayó en el área tras una supuesta falta del golero Mendoza. En las cámaras de GOL TV, quien transmite el partido, se puede apreciar que el guardameta no topa las piernas del delantero albo. Sin embargo, el juez pitó la pena máxima y Martínez Borja marcó la primera tras un remate cruzado al ángulo.

En redes sociales, criticaron el arbitraje de Congo y los hinchas estallaron contra la terna arbitral, pues alegaron que siempre perjudican a los 'toreros' en el estadio de Liga.

Aquí se ve clarísimo que no hay penal de Mendoza sobre Martínez Borja.

No es penal. Pero, más allá del rebote largo, Mendoza va con los brazos en una acción dónde, la mayoría de veces, los delanteros sacan réditos. Pudo cubrir el ángulo de otra forma.

NO HAY PENAL, se la come Franklin Congo.

Mendoza busca incomodar a Martinez Borja, pero no lo llega a tocar. El delantero colombiano se avispa y el central compra.

Convierte Martínez y suma 7 goles en 4 partidos.#Lduq #BSC

— Sylvia Meneses E.💜 (@pilumeneses) March 7, 2020