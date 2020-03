Facebook Watch y ESPN transmitirán el partido de Barcelona SC vs Independiente del Valle por la Libertadores

Como es de conocimiento, Fox Sports ya no es el único canal que transmitirá los partidos de la Copa Libertadores 2020. Desde esta semana que comienzan la fase de grupos, ESPN se une a las transmisiones para todo el continente (excepto Chile), por lo que este miércoles el partido de Barcelona SC vs Independiente del Valle lo pasarán y también Facebook Watch.

La trasmisión del partido de @BarcelonaSC vs @IDV_EC será por ESPN y FB WATCH, @LDU_Oficial vs @RiverPlate por la misma vía, mientras que @delfin vs @elClubOlimpia a través ESPN. pic.twitter.com/DcsJLe7TsD

— Karolina Dávila (@karolinadavilac) March 2, 2020