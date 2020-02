Jordi Cruyff respondió ante la cláusula para dejar a la 'Tri' por el FC Barcelona

Después de conocer que el nuevo DT de la Selección de Ecuador tendría una cláusula de contrato que le permitiría dejar la 'Tri' en los próximos meses, el mismo Jordi Cruyff respondió a las interrogantes que invaden las redes sociales.

El flamante DT al fin se encuentra en la Casa de la Selección y ha estado trabajando en conjunto con Jorge Célico, entrenador de las inferiores. En una entrevista para el periodista Diego Arcos de TC Televisión, el holandés mencionó que "no me gusta añadir en algo que no tiene importancia".

En las redes sociales hay polémica porque manifiestan que esa cláusula de contrato que tiene el DT, le permitiría dejar a la 'Tri' para ser llamado por el FC Barcelona de España, si es que Xavi es llamado para dirigir el club.

"Soy muy discreto. No me gusta añadir a algo que no tiene importancia”, fue lo indicado por el director técnico que está al frente del combinado mayor del país, y que este jueves estuvo en el ojo del huracán.

Tema intenso el de esta corta semana. Tiene Jordy Cruyff una cláusula en su contrato con la FEF q le permite irse al Barcelona de España?

Lo conversamos hoy.

Jordy conversó de todo y con mucha cortesía y amabilidad, agradecidos de su tiempo.

Toda la entrevista la verán en breve pic.twitter.com/2vIgf135po — Diego Arcos S. (@DiegoArcos14) February 27, 2020

Además, no quiso hablar más del tema y enfatizó con el rostro que eso es algo que no le importa.

Ecuador está a días de enfrentar a Argentina en Buenos Aires. Esto como primera fecha de las Eliminatorias sudamericanas que comienzan el 26 de marzo. Hasta ahora no conocemos, qué jugadores serán los llamados por Cruyff y si tomará en cuenta la Selección Base de Célico.

Luego, la 'Tri' recibe en el Rodrigo Paz Delgado a Uruguay. Este partido también será un examen para Jordi Cruyff, puesto a que este año también habrá Copa América.

