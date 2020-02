Javier Burrai salió en ambulancia tras golpe en partido Cerro Porteño vs Barcelona SC

Momentos de tensión y preocupación se vivieron en Asunción debido a que el arquero de Barcelona SC, Javier Burrai, quedó en el gramado totalmente inconsciente en el minuto 7 del primer tiempo del partido de la tercera fase de la Copa Libertadores.

Tras un pase a profundidad, el delantero paraguayo, Jorge Benítez chocó con sus dos pies al guardameta del conjunto ecuatoriano, mientras forcejeaba con el delantero Pedro Pablo Velasco.

Que vergüenza #CerroPorteño salieron a patear hptas.

Lo que no tienen en fútbol lo quieren voltear a golpes.

Nos dejaron sin Javier Burrai nuestro arquero titular empezando el partido.

Hijo de perra lo podías matar, no puedes ser tan hijueputa… El árbitro no lo expulsa. pic.twitter.com/2zjoFLAMnf

— LuisFe (@Luisfe_GS) February 26, 2020