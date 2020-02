Aucas vs Vélez: EN VIVO, Copa Sudamericana, alineaciones, donde ver el partido

Esta noche, a partir de las 19:30 Aucas se juega 'la vida' ante Vélez Sarfield para clasificar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Los orientales tendrán que remontar un marcador 1-0 en el cotejo de ida, disputado en suelo 'gaucho'.

Pese a que Aucas perdió por la mínima diferencia queda abierta la posibilidad para dar la vuelta el marcador. Tienen ventaja en su casa y pueden aprovechar la altura de los 2.800 metros de Quito.

'Papá' no contará con Bryan Sánchez por expulsión y Jhonny Quiñónez debido a una lesión que lo dejará fuera por seis meses. También se espera el debut del argentino Sergio López.

Aucas tiene una herida que la empezó el mismo equipo argentino al derrotarle en la Copa Sudamericana. En el campeonato nacional, Delfín echó más sal y lo derrotó 2-1.



Pese a los resultados que han obtenido, los jugadores de Aucas destacan el equipo que ha conformado Villafañe. “En Aucas existe mucha experiencia y juventud, hay una mezcla importante en el equipo”, dijo el delantero Luis Miguel Escalada, según declaraciones difundidas por equipo en su portal web. Villafañe señaló, por su parte, que está “ afianzado el funcionamiento (del equipo) de a poco ” .

El partido entre Aucas y Vélez Sarfield será dirigido por el brasileño Rodolpho Toski y sus compatriotas Alessandro Rocha y Bruno Pires.

Por otro lado, Vélez no contará con Gabriel Heinze. Sin embargo, su estratega, dijo no estar preocupado por la altura. "Les dije a mis jugadores que es un partido de fútbol y hay que jugarlo. Lo externo queda en otro lado. No todos reaccionan igual a los efectos de la altura. En base a eso, no modificamos la preparación", señaló Heinze, según declaraciones divulgadas por el club.

Alineaciones probables:

Aucas: Damián Frascarelli ; Jhon Espinoza, Tomás Oneto, Alejandro Manchot, Carlos Cuero; Edson Rodríguez, Alejandro Frezzotti, José Cazares, Víctor Figueroa ; Carlos Arboleda, Edson Montaño. DT: Máximo Villafañe.

Vélez: Lucas Hoyos; Tomas Guidara, Lautaro Giannetti, Luis Abram, Braian Cufré ; Gastón Giménez, Pablo Galdames, Marcos Enrique, Thiago Almada; Ricardo Centurión, Maximiliano Romero. DT: Gabriel Heinze.

Hora del partido:

Aucas vs Vélez se enfrentan a las 19:30

Lugar del partido:

Estadio Gonzalo Pozo Ripalda

Canales de transmisión:

El partido lo transmite DirecTV (610/1610) para Ecuador

