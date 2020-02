Aucas vs Vélez: hincha de 'Papá' dedicó un mensaje a su madre desde 'la Caldera del Sur'

"Mamá, no me esperes en la casa que con 'Papá' estoy en la Sudamericana". Es el texto que un hincha oriental escribió en una cartulina. Que además tiene pegado el logo del cuadro quiteño y de la copa del torneo. El joven posó con su letrero desde 'la Caldera del Sur', donde se disputa el partido de vuelta Aucas vs Vélez Sarsfield de Argentina. El equipo ecuatoriano buscará sellar su clasificación a la siguiente fase. Para ello debe remontar un marcador 1-0 en el cotejo de ida, disputado en suelo 'gaucho'.

La imagen del hincha de Acuas con su letrero se ha difundido en Twitter y se ha ganado los 'Me Gusta' de internautas de la red social. Tanto así que en la misma cuenta de 'Papá' se publicó la gráfica. Al joven se le ve con su respectiva camiseta del equipo y con una chompa para soportar el frío quiteño. ¿Será que la madre del muchacho logró ver el mensaje?

Al momento de esta publicación finalizaba el primer tiempo del encuentro. El marcador está 0-0 y hay un amonestado con doble amarilla que le costó una roja y la expulsión: Tomás Oneto. Esto por un 'manotón' a Romero de Vélez. Con ello se le complica la situación a Aucas ya que queda con 10 hombres en la cancha.

Hasta ahora, las luminarias del estadio han respondido bien, ya que el viernes cuando Delfín visitó a Aucas hubo una falla eléctrica que obligó a la suspensión del partido por la LigaPro.