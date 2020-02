El representante de Felipe Caicedo detalló la decisión que tomó sobre volver a la Selección de Ecuador

El representante de Felipe Caicedo, Gonzalo Vargas, habló sobre la decisión que habría tomado el delantero del Lazio sobre su posibilidad de regresar a la Selección de Ecuador, quien renunció en el 2017.

El nuevo DT de la 'Tri', Jordi Cruyff, en su tour por Europa tenía previsto visitar y conversar con el goleador para convencerlo de volver a la 'Tri'. Sin embargo, su representante mencionó que la decisión del jugador guayaquileño no ha cambiado.









“Para Felipe es un tema cerrado. Más allá de ser un tema de analizarlo, es un tema que hay que respetarlo”, dijo Vargas. "Más que seguro Felipe debe haber tenido contacto con gente que quiere que vuelva a la Selección, pero la decisión está tomada y si bien es cierto no puedo decir que sea definitivo, esta no ha cambiado para nada y no hay visos de eso ahora”.

Sin embargo, lanzó pistas, el representante dijo que hubo un contacto con los representantes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), pero que no se ha confirmado nada ya que no ha habido un pronunciamiento.

Felipe Caicedo actualmente vive su mejor momento con el equipo italiano Lazio. Además, es uno de los goleadores históricos de la Selección de Ecuador. Nadie olvida su participación en las eliminatorias rumbo a Rusia donde quedó en cuarto en la tabla de goleadores con siete tantos, igual que Gabriel Jesús y Lionel Messi.

