Jorge Fossati reveló que la inseguridad en Ecuador fue la única razón por la que dejó Liga de Quito

El entrenador uruguayo, Jorge Fossati, fue entrevistado por Radio La Red (102.1) donde reveló que la Federación Ecuatoriana de Fútbol, lo contactó hace un tiempo, y que también fue llamado hace poco por un club nacional, pero el fichaje no se concretó. Además, contó que cuando era DT de Liga de Quito fue víctima de la delincuencia y esa fue la única razón por la que dejó a la 'U'.

El actual DT de Rivel Plate de Uruguay dirigió a Liga de Quito en dos periodos: 2003-2004 y en el 2009. En la primera salió campeón del torneo local y la segunda se alzó con la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana.

Fossati detalló algunos incidentes que sufrió cuando vivió en Quito. Él, su familia y amistades fueron víctimas de la delincuencia. “Una vez, en un departamento que yo tenía en la González Suárez, hubo una reunión entre las esposas de los jugadores y mi señora, al bajar una de ellas, vio que le estaban robando su auto, se dio un tiroteo y gracias a Dios no pasó a mayores", dijo el entrenador.

Fossati, después buscó una casa en el sector de Cumbayá porque pensó que "era más tranquilo, pero no fue así". "Quisieron ingresar a mi domicilio y robarnos; sentí que no había la seguridad necesaria y tomé la decisión de volver a mi país, se lo dije a don Rodrigo y a Esteban (Paz)”, agregó. Sobre este tema, finalmente dijo: “Con esto de la inseguridad era muy difícil vivir ahí, no estaba tranquilo. Esa fue la única causa por lo que salí de Liga", dijo en conversaciones con radio La Red.



Al final agregó: "No descarto algún rato regresar al país, yo los quiero mucho a los ecuatorianos por todo lo que me brindaron. Hace un mes y poco, fui contactado por un equipo ecuatoriano, no digo el nombre porque no se dio, pero sí te puedo decir que fue una institución que en el 2019 estuvo de protagonista en su torneo", reveló el DT de 67 años de edad.

