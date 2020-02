¡Vuelve el campeonato ecuatoriano! Estas son los horarios de los partidos de la fecha 1 de la Liga Pro

¡Al fin vuelve el fútbol ecuatoriano! El torneo de la Liga Pro comienza nada menos que el viernes 14 de febrero, justo como regalo de San Valentín. Independiente y Mushuc Runa abrirán la fecha 1 desde las 15:00, en el estadio de la Liga Cantonal Rumiñahui.

Este año volvió a cambiar el sistema de juego. La anterior edición se trataba de una primera fase donde todos jugaban contra todos y al final solo los ocho mejores pasaban a segunda fase de los playoffs. Ahora el campeonato se jugará en tres etapas: La primera y la segunda será de "todos contra todos".

El ganador de la primera etapa y segunda etapa se medirán en la tercera fase para definir al campeón del torneo ecuatoriano. Como en ediciones anteriores, en caso de que un mismo equipo gane las dos etapas, no habrá necesidad de una final y será el campeón directo.

Delfín actual campeón de la Liga Pro 2019 saldrá a la defensa de su título, pues ha demostrado que peleará por el trofeo. Además, Liga de Quito, Emelec, Barcelona SC, Independiente del Valle arrancan como los favoritos.

Sudamericana y Libertadores

Para la clasificación a los torneos internacionales se realizará de esta forma: el campeón, el subcampeón, el primer y segundo mejor ubicados de la tabla acumulada pasan directo a la Copa Libertadores 2021. En cambio para la Copa Sudamericana se repartirá desde el tercero al quinto de la tabla acumulada; el último cupo se lo da al Campeón de la Copa Ecuador.

Estos son los horarios de la Fecha 1 de la Liga Pro:

Viernes 14 de febrero:

-Independiente del Valle vs. Mushuc Runa (15:00, en el estadio de la Liga Cantonal de Rumiñahui).

-Aucas vs. Delfín (17:30, en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda).

-Deportivo Cuenca vs. Liga de Quito (20:00, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar).

Sábado 15 de febrero:

-Orense vs. Emelec (15:30, en el estadio Nueve de Mayo).

-Macará vs. Universidad Católica (18:00, en el estadio Bellavista).

Domingo 16 de febrero:

-El Nacional vs. Liga de Portoviejo (13:00, en el Olímpico Atahualpa)

-Guayaquil City vs. Olmedo (15:15, en el estadio Christian Benítez)

-Barcelona vs. Técnico Universitario (17:45, en el estadio Monumental).

Todos los partidos son transmitidos por la señal de GolTV a nivel nacional

