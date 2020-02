¿Cristiano Ronaldo y Messi podrían jugar en la Juventus?

Al parecer, problemas dentro del club culé pondrían el futuro de la ‘pulga’ Messi en otro equipo europeo. El medio "La Gazzetta Dello Sport" asegura que hay varios clubes que se preparan para un posible salida de Leo.

El argentino usaría la cláusula de escape, una condición que figura en su contrato que permite que se vaya gratis cada final de temporada si avisa al club blaugrana con meses de antelación.

Pensar que Messi se vaya del Barca, después de dos décadas, se esta transformando en una realidad. Su posible salida ha fijado la atención de clubes en tener a este astro mundial dentro de su plantilla.

Paris Saint-Germain, Manchester City, Manchester United, Juventus e Inter de Milán serían los únicos clubes capaces de pagar la estratosférica cifra que recibe el ‘10’ por sueldo anual. Su pago oscilaría entre los 50 y 80 millones anuales.

"La cláusula y el dinero no significan nada para mí. Lo más importante es que haya un proyecto ganador, eso es obvio. De momento, no hay conversaciones para renovar porque esas negociaciones las lleva mi padre y no me ha dicho nada. No hemos hablado de eso aún", dijo Messi en 2019.

En el caso que se llegue a dar un posible fichaje por la Juventus, podríamos ver la dupla perfecta dentro del club italiano: CR7 y Messi. Los mayores astros del fútbol actual, jugando al fútbol juntos y con una misma ambición ¿Te gustaría ello?

¿Quién remplazaría a Lionel Messi?

El club catalán firmaría a dos de sus grandes objetivos de las últimas temporadas: Lautaro Martínez y Neymar Jr. Ambos han sonado para reforzar la plantilla de los culés.

Lionel Messi ha logrado 34 títulos oficiales con el FC Barcelona. El astro, durante su carrera con su actual club, ha logrado seis balones de oro y cuatro Champions League.

Aquí se listan todos los partidos que jugó Messi contra el Real Madrid, un total de 42 partidos; el argentino totaliza 19 victorias por 11 empates y 12 derrotas frente al conjunto madridista; también totaliza 26 goles y 14 asistencias en 42 encuentros; 40 jugadas de gol en 42 enfrentamientos.

