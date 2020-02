¡Se enojó Messi! Así contestó a Abidal por las razones de la salida de Valverde

El secretario técnico de FC Barcelona, Eric Abidal, en una entrevista con diario Sport, cómo se había tomado la decisión de despedir a Ernesto Valverde y trasladaba a la plantilla parte de la responsabilidad. Esto provocó la ira de Lionel Messi, quien rápidamente le contestó con un duro mensaje.

“Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho y había también un tema de comunicación interna. La relación entrenador-vestuario siempre fue buena, pero hay cosas que como exjugador puedo oler”, afirmó Abidal como argumento definitivo para explicar el despido de Valverde.







Después de dos horas de haberse publicado la noticia, Messi respondió en su cuenta de Instagram, evidentemente molesto y le contestó públicamente. ¿Se viene una pelea en el Barça?

“Sinceramente no me gusta hacer estas cosas pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores de lo que pasa en la cancha y además somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien. Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman”, aseveró Messi, en una velada crítica a la gestión de la dirección deportiva del club, que ha dejado a la plantilla bajo mínimos de cara a la base decisiva de la temporada.

Además, Messi solicitó a Abidal que señalase a la plantilla en general y exigiéndole que dijera quien o quienes en el vestuario pudieron tener nada que ver en el despido del entrenador.

“Creo que cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque si no se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas”, disparó Leo.

