Super Bowl LIV: fecha, sorpresas, avances de series, horario y rivales

El 02 de febrero llega uno de los eventos deportivos más esperados, el Super Bowl. En su quincuagésima cuarta edición se enfrentarán Kansas City vs San Francisco 49ers.

Más allá del cotejo de fútbol americano, los espectadores esperan los principales avances propios del medio tiempo.

Las empresas y grandes emporios pagan cifras estratosféricas para que el público disfrute de avances para próximas película o anuncios. Se estima que por 30 segundos de transmisión se cobra un valor aproximado de USD 5,6 millones.

Disney y 20th Century Studios tratarán de satisfacer a sus usuarios con nuevos avances de los próximos estrenos cinematográficos: Mulán, The Call of the Wild y New Mutants. Por su parte, Universal Pictures mostrará un corto de Rápidos y Furiosos 9, Minions: Rise of Gru y The Invisible Man.

Paramount Pictures

Pero, Paramount Pictures si votará la casa por la ventana en el Super Bowl LIV- el más caro de la historia- al mostrar avances de: Quiet Place Part II, Top Gun Maverick, Sonic The Hedgehog y Bob Esponja.

Otras sorpresas

El show de medio tiempo estará a cargo de las galardonadas artistas Shakira y Jennifer López. La colombiana y la “diva del Bronx” rendirán un tributo especial a Kobe Bryant quien falleció en un accidente aéreo junto a su hija de 13 años.

Dónde ver el Super Bowl LIV

Se podrá ver el Super Bowl por ESPN y Fox Sports. Para Ecuador, el evento empezará a las 15:00.