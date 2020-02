Bad Bunny cantará junto a Shakira y Jennifer López en el Super Bowl

Bad Bunny y J Balvin se unirán al escenario junto a Jennifer Lopez y Shakira para el show de medio tiempo en el Super Bowl, así lo indicó el medio Page Six.

Page Six confirmó en exclusiva que el cantante de reggaetón y trap, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, subirá al escenario con el cantante colombiano J Balvin e interpretarán juntos el éxito “I like it Like That”.

López y Shakira mencionaron en una conferencia de prensa que su espectáculo del medio tiempo del Super Bowl honrará la cultura latina, incluirá un mensaje de empoderamiento y rendirá honor al difunto ícono de la NBA Kobe Bryant.

El espectáculo de 12 minutos se realizará el domingo en el Hard Rock Stadium, donde los 49ers de San Francisco se enfrentarán a los Chiefs de Kansas City.

