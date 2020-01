Jorge Célico reveló los nombres de los jugadores que no quisieron ser convocados para el Preolímpico

El técnico de la Selección Sub 23, Jorge Célico, fue entrevistado por el programa "al Toque" por Radio Caravana, donde reveló los elementos externos que pasó y los obstáculos que hicieron que la 'Mini Tri' cayera en picada en el Preolímpico. El argentino reveló que incluso hubo jugadores que no quisieron ser convocados para este torneo.

La 'Mini Tri' perdió 3-0 ante Chile, 4-0 ante Colombia, 1-0 ante Venezuela y 1-0 ante Argentina. La Selección no marcó ni un solo gol en 360 minutos de juego y tristemente se despiden de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Lamentablemente la Selección tuvo una improvisada participación tras no haber tenido el tiempo suficiente para armar una Selección y además de la negativa de los clubes en prestar a sus jugadores. Ahora conocemos que tres jugadores que militan en el extranjero tampoco quisieron colaborar.

Célico mencionó que llamó al guardameta, Omar Carabalí, pero este le manifestó su deseo de jugar en Chile, donde milita en las selecciones juveniles desde hace varios años. Otro que optó por jugar en otro combinado fue Erick Ferigra, quien destacaba en el Torino de Italia pero contó que prefería jugar por la selección de España.

El jugador que milita en el FC Barcelona B, Kike Saverio, y que actualmente está en su mejor momento se negó a participar en el Preolímpico. Así lo reveló el estratega de 58 años. “Todos me piden a Kike Saverio, que no lo quise convocar y la realidad es que él no quiso venir”, dijo.

El actual campeón del Sudamericano y tercero en el Mundial de Polonia Sub 20 quedó eliminado prematuramente al perder sus cuatro partidos y no lograr convertir un gol. En su derrota de 1-0 ante Venezuela, la Selección le dijo adiós a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Reacciones en las redes sociales:

Las redes sociales lamentaron la desastrosa participación de la Selección en el preolímpico, pues consideraban que debía estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Realizamos una encuesta sobre una evaluación del cargo de Jorge Célico. Nuestros usuarios tienen opiniones divididas, mientras que otros han estallado contra el técnico.

La 'Mini Tri' no marcó goles en el #Preolimpico2020 y se despide de Tokio ¿Crees que se debe analizar la continuidad de Jorge Célico? https://t.co/M8iXxCxxKr — Metro Ecuador (@MetroEcuador) January 28, 2020

Por Celico si hubiese clasificado lo hubiesen endiosado ahora que le dieron una paliza con un equipo que tampoco es que era malo como para estos resultados y se notó la mala gestión de Celico culpan que no hubo proceso que ni se cuanto que ni se como — Hinchanegriazul (@Hinchanegriazu1) January 28, 2020

Y eso por no entrar en la especulación del porqué alineó tan mal algunos partidos, e hizo unos cambios ilógicos en otros.

El único culpable y responsable es Célico, y debe ser lo suficientemente honesto para aceptarlo — Giovanni Proaño (@triplegio) January 28, 2020

Por donde se lo vea, por las excusas y mas excusas, la sub23 de Celico fue del asco.

Todos son culpables, desde la dirigencia por tenerlo al DT haciendo otras cosas, Celico por dejarse ver la cara y los jugadores que se perdieron todo la humildad con que se jugó el sudamericano. — Blue (@jfacjonathan) January 28, 2020

Me da la impresión que Celico quiere hacer muchas cosas y pide otras más pero FEF le corta las alas. — Raffaell (@grbenavidesv) January 28, 2020

pero dedicarse mas dirigir a la selección mayor, dejar a la sub es el ejemplo claro, de la falta de continuidad y se demostró en cancha, dejar que siga el proceso de #celico con la sub y no sobre cargar es lo recomendable. — Frank (@frankvargas96) January 28, 2020

