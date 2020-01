El 'desastre' de la Selección de Ecuador Sub 23 en el Preolímpico ¿A qué se debió?

La Selección de Ecuador Sub 23 no logró marcar ni un gol en el Preolímpico de Colombia y está eliminado de la segunda fase. La 'Mini Tri' perdió los cuatro partidos donde acumuló nueve goles en contra sumando su derrota de 1-0 ante Argentina.

Ecuador Sub 23 perdió 3-0 ante Chile, 4-0 ante Colombia, 1-0 ante Venezuela y 1-0 ante Argentina. La Selección no marcó ni un solo gol en 360 minutos de juego y tristemente se despiden de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El campeón del Sudamericano 2019 y tercero en el Mundial de Polonia Sub 20 tuvo una desastrosa participación, sin nivel de juego y ofensiva. Sin embargo, factores externos también llevaron a la debacle, que el mismo Jorge Célico lo hizo notar en su última rueda de prensa. ¿Por qué no hubo respuestas futbolísticas?

Lamentablemente, el técnico de la Sub 23 tuvo que encargarse de la Selección Mayor desde el 1 de agosto del 2019, tras el despido del colombiano, Hernán Darío Gómez y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) recién hizo el anuncio del nuevo estratega, Jordi Cruyff, el pasado 13 de enero.

Célico tuvo que dedicarse a la Tri dejando de lado su planificación con la Sub 23 , donde realizó dos microciclos 'relámpago' en octubre y diciembre. La 'Mini Tri' solo tuvo dos amistosos con internacionales en la ciudad de Lima el pasado 18 y 21 de diciembre.

Por otro lado, y en esto hay que criticar a los dirigentes del fútbol, el entrenador tuvo una alta negación de jugadores que militan en clubes nacionales e internacionales. La base del equipo es la exitosa Selección Sub 20 que el año pasado hizo historia al ganar el Sudamericano de Chile y en este preolímpico no estuvieron ni la mitad.

Emelec (que se encontraba realizando la pretemporada en España) no le cedió a Célico a: Joao Rojas, Bryan Cabezas, Bryan Carabalí. Así como también, Aucas no le prestó a Alexander Alvarado, Jhon Lara, Jhon Espinoza y Gregori Anangonó.

Negativa tras negativa recibió, desde el extranjero, cuando no fueron cedidos Gonzalo Plata (Sporting de Lisboa, de Portugal), Sebastián Méndez (Orlando City, de la MLS de Estados Unidos) y Félix Torres (Santos de México). Y por si fuera poco, de última hora se quedó sin Jonathan Perlaza, quien fue transferido de Guayaquil City al Querétaro de México.

"Y de una vez por todas que no mientan, que no se golpeen el pecho por la camiseta del Ecuador, cuando no es así. A los clubes les interesa sus clubes, que sus jugadores jueguen en sus clubes, que vayan de pretemporada o que se vayan de paseo a cualquier lado. No les interesa la Selección. No hay un discurso que consolide una realidad como la que plantean, cuando por un lado veo que se golpean el pecho y por el otro te niegan los jugadores", arremetió Jorge Célico quien también coincidió que faltó trabajo para hacer un buen papel en este torneo de alta envergadura.