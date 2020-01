Kobe Bryant: confirman la muerte de una hija del exjugador

Una de las cuatro hijas de Kobe Bryant, Gianna Maria Onore, de 13 años, era una de las personas que iba a bordo del helicóptero accidentado. Los representantes del jugador confirmaron la lamentable noticia a TMZ.

El exbaloncestista estadounidense Kobe Bryant ha fallecido este domingo en un accidente de helicóptero en el área de Calabasas, cerca de Los Ángeles (California), confirmaron las autoridades.

can’t stop thinking about this right now pic.twitter.com/bOTSW8bnyL

— Joon Lee (@joonlee) January 26, 2020