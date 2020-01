UFC 246: novedades, estadísticas, horarios, peleas y dónde ver la pelea de Conor McGregor

El peleador irlandés, “The Notorius”, Conor McGregor regresa al octágono de Ultimate Fighting Championship (UFC). Tras su derrota contra Khabib Nurmagomedov en octubre del 2018, Conor buscará la victoria contra Donald ‘Cowboy’ Cerrone.

La cartelera completa, incluido preliminares, tendrá un total de 12 peleas. Los enfrentamientos que destacan está la de Holly Holm vs Raquel Pennigton (Peso Gallo), Anthony Pettis vs Diego Ferreira (Peso Ligero) y por supuesto la pelea de ‘The Notorius’ vs ‘Cowboy’.

Cartelera de peleas UFC 246 / Internet

Estadísticas

Conor McGregor mantiene una racha de 21 victorias, cuatro derrotas y cero empates. Por su parte, Donald Cerrone tiene a su ver el récord de más victorias dentro de este deporte con un total de 36, a la vez posee 13 derrotas y cero empates.

Cerrone tendrá una leve ventaja por su alcance y estatura (1,85) en relación al 1,75 de estatura del irlandés. Respecto a la casas de apuesta existe un margen de 3 a 1, a favor del estadounidense.

La transmisión en vivo de la pelea entre McGregor vs. Cerrone por UFC 246 será televisada en directo por Fox Premium Action. Por su parte, las actividades preliminares a la batalla estelar las emitirán por el canal Fox Sports.

Conor McGregor sobre supuesta agresión sexual: "Ese rumor es totalmente falso" La portavoz de Conor McGregor desvincula la retirada del deportista de la Ultimate Fighting Championship (UFC) con "rumores" de agresión sexual.

Horarios de la pelea

Colombia: 22:00 p.m.

Ecuador: 22:00 p.m.

Argentina: 00:00 a.m.

Uruguay: 00:00 a.m.

Chile: 12:00 p.m.

México: 21:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington D. C.): 10:00 p.m.

Así fue el pesaje entre los luchadores