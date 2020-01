Noche Amarilla: críticas, comparaciones y precio de la nueva camiseta de Barcelona SC

La nueva camiseta del ‘ídolo del Ecuador’ se este viernes 17 de enero para la temporada 2020. Barcelona SC mostró la 'piel' titular y alterna. A través de Twitter, el hashtag #marathon se convirtió en tendencia debido al diseño.

La empresa de ropa deportiva es quien encargó del nuevo aspecto de la casaca de los canarios. Seguidores del club torero criticaron la dirección del logo de su principal auspiciante: Pilsener. Además, muchos renegaron por la falta de creatividad para construir esta nueva indumentaria.

Por su parte, otros apuntaron que Marathon se esforzó en el diseño del club peruano Universitario de Deportes más que en la del equipo ecuatoriano. La U publicó el diseño de sus camisetas, la cuales tiene unas tonalidades crema y vino tinto.

Hinchas compran la nueva camiseta de Barcelona SC / Twitter

Reacciones

"Soy Barcelonista pero jamás conformista. Espero que el nivel del equipo nos haga olvidar lo fea que es esta nueva camiseta. Últimamente las conmemorativas de BSC son mucho mejores que la oficial, que parece hecha al apuro. Esperaré algo mejor", comentó un usuario de Twitter.

"Pensé que era la camiseta del Aucas. En serio el diseñador de Marathon parece que fuera un niño de kinder. La camisa más fea".

"Queremos Nike…esa si sabe de diseños ya quiten la teta a Marathon un equipo grande como Barcelona merece algo mejor".

"En Ecuador tienen ya contra con Marathon predeterminadamente. No descarto que tengan modelos que no nos gusten, pero ya la cosa no va por ahí. Ecuatoriano mata a ecuatoriano, pero no saben lo que cuesta y el éxito que es esa empresa. Genera trabajo y se gana Sudamérica de a poco".

Precio de la camiseta

A pesar de las criticas en redes sociales, respecto al diseño de la camiseta, se reportan largas filas para la adquisición de esta prenda. El valor está en USD 59,90 .

"A pesar de ser un diseño poco agradable, más de 30 personas estamos esperando que nos vendan a camiseta de BSC en el Marathon de los Ceibos (Guayaquil)", reportó una usuaria.