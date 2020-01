La anécdota de Jordi Cruyff con el emblemático ex técnico de Antonio Valencia

El nuevo DT de la Selección de Ecuador, el holandés Jordi Cruyff jugó en los grandes equipos como FC Barcelona y Manchester United y cuando recordó a los 'Red Devils' recordó una anécdota con Sir Alex Ferguson, el técnico que llevó a Antonio Valencia a vestir la indumentario en el 2009.

“Yo tenía para viajar al Ajax con (Louis) Van Gaal (en 1996) un lunes por la mañana y el domingo llega Ferguson con el presidente del Manchester, el tesorero y dinero, a buscarme”, dijo en una entrevista con Beins Sports’ realizada en 2018. En ese tiempo el holandés dirigía al Chongqing Lifan de China.

"Me ofrecieron un contrato bueno, tenía muchos jugadores jóvenes en el United, Giggs, Scholes, los hermanos Neville (Phil y Gary), Beckham, una hornada buena y joven. Me dijo te voy a cuidar, no vas a sufrir la misma presión que estás sufriendo en el FC Barcelona por el padre que tienes (Johan Cruyff). Me gustó la historia, cancelé lo del Ajax y fui directo a Manchester”, reveló Jordi Cruyff.