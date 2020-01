Jordi Cruyff activa sus redes sociales y este es su primer mensaje para Ecuador

View this post on Instagram

¡Gracias Ecuador por la gran acogida! Tenemos un reto ilusionante por delante y nuestra motivación es máxima para que os sintáis orgullosos de La Tri. 🇪🇨 . Thanks for the warm welcome, Ecuador! We've got an exciting challenge ahead and couldn't be any more motivated to make you proud of La Tri. 🇪🇨