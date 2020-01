Andrés Chicaiza dijo que la mejor hinchada del país es la de Liga de Quito

El ex '10' de Liga de Quito, Andrés Chicaiza fue cedido a Universidad Católica por una temporada y en una entrevista con "Mundo Deportivo" (104.1) mencionó que la mejor hinchada del país es la de Liga de Quito. Esto pues, tiene una enorme gratitud con el club por el año que jugó en el conjunto capitalino.

"A la gente de Liga simplemente agradecerle, no tengo palabras para agradecer todo el cariño que me brindaron. La verdad que fue impresionante. Nunca en mi vida había tenido el cariño de tanta gente como lo tuve de la mejor hinchada del país, que es la de Liga. Muy agradecido. Quizás me quedé con ese poquito de poder darles más pero había cosas que ya no dependían de mí también. Siempre traté de dar lo mejor con las oportunidades que tuve y ser recíproco con ese cariño” dijo en la entrevista.







Publicidad







Por otro lado también habló con el rumor de un roce que tuvo con el profe Repetto, pero Chicaiza lo aclaró dejando en claro todo lo que sucedió con su salida del club.

"No tuve las oportunidades que quise pero cada año te deja aprendizajes. Obviamente la gente tiene diferentes criterios y eso hay que respetarlo. Simplemente que un jugador no es el mismo jugando 40 partidos en el año que jugando 5 o 6. Todo jugador necesita jugar para poder mostrarse. Son cosas que pasan en el fútbol, que te enseñan para tratar de ser mejor en el siguiente año", mencionó el jugador que con U. Católica jugará con el número '20'.

Te puede interesar: