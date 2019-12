La FEF confirmó que la Selección de Ecuador ya tiene técnico

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó que ya tiene un nuevo técnico para la Selección de Ecuador pues fue contratado con la gestión del nuevo Director Deportivo del organismo. Francisco Egas, presidente de la entidad, reveló la información en un conservatorio de periodistas de Quito este 23 de diciembre del 2019.

Sin embargo, Egas, prefirió no dar el nombre del nuevo técnico y la fecha del anuncio oficial, porque que no quiere apresurarse. Dijo, que fue un error el haber anunciado anteriormente fechas y no podido haberlas cumplido.





Lo que sí reveló el dirigente es que el estratega recibirá un sueldo mayor en comparación al anterior entrenador, el colombiano Hernán Darío Gómez, quien se retiró por sus malas actuaciones en la Copa América.

La FEF mencionó que con el nuevo entrenador 'va más allá' y que se pretende establecer un proyecto integral en el que espera "cambiar la cultura deportiva".

El nuevo técnico recibiría un 50% más del salario anual de 'Bolillo' Gómez, quien ganaba $ 1 046 455 anuales. Con el monto de su cuerpo técnico, la inversión era de $1,5 millones.

“Vamos a trabajar a tope para que los jugadores se encuentren con lo mejor”, expresó Egas, quien explicó que esto consiste en la implementación de un área científica, en la Casa de la Selección, para ayudar a mejorar el desempeño de cada uno de los tricolores. Finalizó diciendo que si bien el plan “no es clasificarse a como de lugar” a Catar 2022, “se intentará pelear al máximo en el torneo".

