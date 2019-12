Esteban Dreer se despide del Emelec después de ocho años, esto dijo

El guardameta argentino nacionalizado ecuatoriano, Esteban Dreer, fue sorprendido con la decisión que tomó el Club Sport Emelec; lo reemplazó por el exarquero del Delfín de Manta, Pedro Ortiz.

Fue el domingo 18 de diciembre del 2011, cuando “el bombillo” anunció la incorporación del ‘rifle’. Desde el 2012 defendió el pórtico de equipo ‘millonario’. Un total de 2927 días estuvo como guardameta titular del Emelec.

270 cotejos disputó con el Club Sport Emelec, donde fue campeón en 2013, 2014, 2015 y 2017. En el 2015 rompió el récord de más penales tapados durante partidos por Copa Sudamericana.

El ‘rifle’ fue convocado a la selección, después de ser nacionalizado, por Gustavo Quinteros. Formó parte del plantel de la selección en la Copa América 2015 y en las Eliminatorias Mundialistas para Rusia 2018.

Ante su repentina salida, durante una entrevista con radio Redonda, habló sobre esta decisión por parte de los directivos del club guayaquileño.

“Yo en junio había recibido unas propuestas de Argentina, pero dije que no, porque prácticamente iba renovar con Emelec, sin embargo, a dos semanas que finalice el campeonato nacional me reuní con el presidente para hablar sobre el contrato. Sabiendo que el equipo tenía pocas posibilidades de jugar la final y ninguna de Copa Libertadores. Me enteré que el presupuesto del equipo bajaba mucho, en comparación a otros años. Bajé mis pretensiones económicas y terminé aceptando dos años”.

“Terminó el torneo, yo llamé al club y no tuve respuesta, entonces me fui de vacaciones a Argentina, allá me llamó un excampañero diciéndome que me ofrecen un año y mucho menos del sueldo que había acordado, entonces, ahí vi que la intensión del club era que no siga”.

“Hubiera preferido que las cosas me las digan de frente, que no querían contar conmigo. Lo que quiero que la gente esté enterada, porque soy un tipo muy frontal y digo lo que pasó”, finalizó el 'rifle'. Actualmente, Esteban Dreer se encuentra sin equipo.

