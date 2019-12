El dirigente que cambio la historia de LDU, Rodrigo Paz Delgado cumple 86 años

Uno de los mayores artífices para cambiar el rumbo de la historia de un club es Rodrigo Paz Delgado. El exalcalde de Quito, presidente honorario de LDU y empresario permitió, con su trabajo y gestión, que el cuadro azucena sea conocido como el “Rey de Copas”.

Rodrigo Paz nació el 20 de diciembre de 1993 en Tulcán, Carchi. Fue alcalde de Quito entre 1988 y 1992, candidato a la presidencia del Ecuador en 1996, ministro de finanzas de Jaime Roldós y fue presidente del consejo Nacional de modernización en el gobierno de Fabián Alarcón.

Éxitos con Liga de Quito

Liga es uno de los cuatro equipos en Sudamérica, junto a Boca Juniors, SC Internacional e Independiente de Avellaneda, en conseguir tres de los actuales títulos de la Conmebol a nivel de clubes.

Fue en 1990 cuando los logros y ambiciones del club ‘albo’ se comenzaron a plasmar. En este mismo año consiguió su cuarto título nacional, tras una sequía de 15 años. Siete años después, la inauguración de uno de los mejores estadios del país, “Casa Blanca”, se realizó. Está es considerada como una de las mejores gestiones del “Papá Oso”.

Los éxitos de Liga siguieron llegando, hasta conseguir su segundo bicampeonato de su historia. En 1997, con Rodrigo Paz nuevamente como dirigente, alcanzó su quinto título al derrotar, con el máximo resultado registrado en una final, 7-0 a Club Sport Emelec.

Los altos y bajos se dieron en club ‘azucena’. En 2000 descendió a la Serie B del fútbol nacional. Liga se repuso ante este tropezón, y cinco fechas antes que se acabe el torneo (2001) ya tenía su boleto de vuelta a la serie máxima.

Los campeonatos mayores comenzaron a plasmarse, con trabajo y esfuerzo de jugadores y, sobretodo, de la dirigencia, cuando en 2008 un hito cambio la historia del fútbol ecuatoriano: Liga de Quito ganó la Copa Libertadores y silenció el Maracaná.

A finales de ese año consiguió el segundo lugar en el mundial de clubes, cayendo por la mínima diferencia ante el Manchester United de Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney. 2009 consiguió la Copa Sudamericana y posteriormente llegaron las dos Recopas sudamericanas, consiguiendo 4 títulos internacionales.

Rodrigo Paz Delgado, conjuntamente con su hijo Esteban, fueron los artífices de los mayores años de gloria del club capitalino. Quien siempre figura entre las escuadras que disputan puestos estelares a nivel nacional e internacional.

‘El Negro’ Paz, en 2017, debido al trabajo y dedicación con LDU, por decisión unánime cambiaron el nombre al estadio 'Casa Blanca' a Rodrigo Paz Delgado. Además, develaron una estatua en su honor.

"Es algo que no me esperaba, pero es muy grato para mí", señaló Paz, que pidió recordar e inmortalizar los nombres de otros directivos que marcaron la historia del cuadro albo como Raúl Baca y Hugo Mantilla.

‘El Negro’ Paz es un símbolo de una excelente administración, trabajo, dedicación y coraje para llevar a un club a lo más alto.

Entre una de sus frases que destaca, es la rescatada de una entrevista con la revista Diners sobre el supuesto caso que un hijo suyo salía hincha del Aucas. "Le hubiera desheredado. En broma digo que en mi casa el que no es de Liga no come"