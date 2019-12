El calendario de Ecuador para las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022

Este martes 17 de diciembre se publicó el calendario de fechas para las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. Ecuador inicia los partidos visitando a Argentina el próximo 26 de marzo del 2020 y finaliza con el mismo país el martes 16 de noviembre de local.







Estos son los partidos de la 'Tri' en las Eliminatorias

Jueves 26 de marzo 2020: Argentina vs. Ecuador

Argentina vs. Ecuador Martes 31 de marzo 2020: Ecuador vs. Uruguay

Ecuador vs. Uruguay Jueves 3 de septiembre 2020: Bolivia vs. Ecuador

Bolivia vs. Ecuador Martes 8 de septiembre 2020: Ecuador vs. Colombia

Ecuador vs. Colombia Jueves 8 de octubre 2020: Venezuela vs. Ecuador

Venezuela vs. Ecuador Martes 13 de octubre 2020: Ecuador vs. Chile

Ecuador vs. Chile Jueves 12 de noviembre 2020: Brasil vs. Ecuador

Brasil vs. Ecuador Martes 17 de noviembre 2020: Ecuador vs. Perú

Ecuador vs. Perú Jueves 25 de marzo 2021: Ecuador vs. Paraguay

Ecuador vs. Paraguay Martes 30 de marzo 2021: Uruguay vs. Ecuador

Uruguay vs. Ecuador Jueves 3 de junio 2021: Ecuador vs. Bolivia

Ecuador vs. Bolivia Martes 8 de junio 2021: Colombia vs. Ecuador

Colombia vs. Ecuador Jueves 2 de septiembre 2021: Ecuador vs. Venezuela

Ecuador vs. Venezuela Martes 7 de septiembre 2021: Chile vs. Ecuador

Chile vs. Ecuador Jueves 7 de octubre 2021: Ecuador vs. Brasil

Ecuador vs. Brasil Martes 12 de octubre 2021: Perú vs. Ecuador

Perú vs. Ecuador Jueves 11 de noviembre 2021: Paraguay vs. Ecuador

Paraguay vs. Ecuador Martes 16 de noviembre 2021: Ecuador vs. Argentina

Ecuador espera tener a su DT oficial antes que empiecen las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, los rumores apuntan a que el DT de la Sub 23, el argentino Jorge Célico, sea el que se quede a cargo de la Selección Mayor, pues sus participaciones han estado equilibradas y sobre todo ha creado una Selección Base con los jugadores de la Sub 20 y Sub 23.

Conoce el calendario de #LaTri 🇪🇨 ⚽ para las #Eliminatorias rumbo al Mundial de #Qatar2022 🗓 ¡Vamos por el reto mundialista! 🙌🏻 pic.twitter.com/Ticx2cu0uw — FEF Ecuador (@FEFecuador) December 17, 2019

FECHAS FIFA ELIMINATORIAS:

Conmebol aprobó que se jueguen cuatro partidos en el 2020, cada fecha tendrá dos cotejos, entonces en marzo, septiembre, octubre y noviembre se disputarán en total 8 fechas.

Cinco fechas se jugarán en el 2021. Esto serán en los meses de marzo, junio, setiembre, octubre y noviembre, que en total serán 10 fechas más jugadas.

FECHA 1: jueves 26 de marzo 2020

Argentina vs. Ecuador

Uruguay vs. Chile

Colombia vs. Venezuela

Brasil vs. Bolivia

Paraguay vs. Perú

FECHA 2: martes 31 de marzo 2020

Bolivia vs. Argentina

Perú vs. Brasil

Venezuela vs. Paraguay

Chile vs. Colombia

Ecuador vs. Uruguay

FECHA 3: jueves 3 de septiembre 2020

Argentina vs. Paraguay

Colombia vs. Uruguay

Brasil vs. Venezuela

Bolivia vs. Ecuador

Chile vs. Perú

FECHA 4: martes 8 de septiembre 2020

Perú vs. Argentina

Uruguay vs. Brasil

Venezuela vs. Chile

Paraguay vs. Bolivia

Ecuador vs. Colombia

FECHA 5: jueves 8 de octubre 2020

Argentina vs. Uruguay

Colombia vs. Brasil

Venezuela vs. Ecuador

Bolivia vs. Perú

Chile vs. Paraguay

FECHA 6: martes 13 de octubre 2020

Brasil vs. Argentina

Uruguay vs. Bolivia

Perú vs. Venezuela

Paraguay vs. Colombia

Ecuador vs. Chile

FECHA 7: jueves 12 de noviembre 2020

Argentina vs. Chile

Uruguay vs. Paraguay

Perú vs. Colombia

Brasil vs. Ecuador

Bolivia vs. Venezuela

FECHA 8: martes 17 de noviembre 2020

Colombia vs. Argentina

Venezuela vs. Uruguay

Paraguay vs. Brasil

Chile vs. Bolivia

Ecuador vs. Perú

FECHA 9: jueves 25 de marzo 2021

Venezuela vs. Argentina

Perú vs. Uruguay

Bolivia vs. Colombia

Chile vs. Brasil

Ecuador vs. Paraguay

FECHA 10: martes 30 de marzo 2021

Argentina vs. Bolivia

Uruguay vs. Ecuador

Colombia vs. Chile

Brasil vs. Perú

Paraguay vs. Venezuela

FECHA 11: jueves 3 de junio 2021

Paraguay vs. Argentina

Uruguay vs. Colombia

Perú vs. Chile

Venezuela vs. Brasil

Ecuador vs. Bolivia

FECHA 12: martes 8 de junio 2021

Argentina vs. Perú

Colombia vs. Ecuador

Brasil vs. Uruguay

Bolivia vs. Paraguay

Chile vs. Venezuela

FECHA 13: jueves 2 de septiembre 2021

Uruguay vs. Argentina

Perú vs. Bolivia

Brasil vs. Colombia

Paraguay vs. Chile

Ecuador vs. Venezuela

FECHA 14: martes 7 de septiembre 2021

Argentina vs. Brasil

Colombia vs. Paraguay

Venezuela vs. Perú

Bolivia vs. Uruguay

Chile vs. Ecuador

FECHA 15: jueves 7 de octubre 2021

Chile vs. Argentina

Colombia vs. Perú

Venezuela vs. Bolivia

Paraguay vs. Uruguay

Ecuador vs. Brasil

FECHA 16: martes 12 de octubre 2021

Argentina vs. Colombia

Uruguay vs. Venezuela

Perú vs . Ecuador

. Brasil vs. Paraguay

Bolivia vs. Chile

FECHA 17: jueves 11 de noviembre 2021

Argentina vs. Venezuela

Uruguay vs. Perú

Colombia vs. Bolivia

Brasil vs. Chile

Paraguay vs. Ecuador

FECHA 18: martes 16 de noviembre 2021

Ecuador vs. Argentina

Perú vs. Paraguay

Venezuela vs. Colombia

Bolivia vs. Brasil

Chile vs. Uruguay

