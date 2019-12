¿Antonio Valencia sigue en Liga Deportivo Universitaria de Quito?

Pablo Repetto, director técnico de Liga de Quito, habló este lunes 16 de diciembre en el programa de radio “Amos de Gol y la Jugada” sobre el diagnóstico de la final de la Liga Pro disputada en el Jocay de Manta.

"Estamos contentos y muy agradecidos con los jugadores y dirigentes en la institución que estamos. Tenemos la tranquilidad que en este proceso Liga volvió a ser el grande que siempre fue".

"Orejuela es un jugador que pedimos nosotros. Estamos contentos con el. Ayer jugamos como le gusta a la gente. Se jugó bien y no se ganó. A mi me gusta ganar".

Respecto a Antonio Valencia y su permanencia en el “Rey de Copas”

"Estamos muy contentos con Antonio Valencia y el también está muy contento en Liga. Pero no quiero condicionar a él. En los próximos días hablaremos con Antonio". El técnico argentino se refirió a las nuevas modificaciones que tendrá la próxima temporada respecto al incremento de plazas de jugadores foráneos.

"Es muy prematuro dar una opinión si contratamos al sexto jugador extranjero. Priorizamos al jugador nacional. Evaluaremos las necesidades para ver si contratamos al sexto jugador extranjero".

¿Se mantiene el actual cuerpo técnico?

"No es el momento de hablar si continuamos con el mismo cuerpo técnico o no. No voy a entrar en especulaciones, no es verdad que puede haber cambios en el cuerpo técnico para la temporada 2020. Sólo es rumores".

¿Qué evaluación dio del 2019?

"Creo que fue un buen año, positivo. No fue excelente porque no quedamos campeones el día de ayer. Nosotros queríamos ganar el partido durante los 90 minutos y lo demostramos todo el juego".

“Jugamos 56 partidos en el año. Somos el equipo que más jugamos entre todos. Me quedo una semana más en Ecuador planificando lo que será la pretemporada 2020″.