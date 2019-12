Ronaldinho señala que Messi no es el mejor jugador de la historia

Ronaldinho, considerado uno de los mejores jugadores de la historia, ya sea por su paso por clubes europeos y sus logros conseguidos con la selección brasileña. Dinho, durante un evento celebrado en tierra mexicana, se atribuyó a mencionar que Messi no es el mejor jugador de la historia.

El campeón del mundo con la Verde Amarela, fue consultado sobre el sexto Balón de Oro de Messi y si lo considera como el mejor:

"Me alegro por Messi, porque es un gran amigo y estoy muy contento por él", pero "no me gustan las comparaciones porque hay muchos" futbolistas que han hecho historia como Diego Armando Maradona, Pelé, Ronaldo, "y cada uno ha sido el mejor en su época, y en su época Messi es el mejor", puntualizó.

Leonel Messi ha demostrado en muchas ocasiones que lo inimaginable es fácil de lograr para él. Pero existen ciertos logros y méritos que capaz nunca puede tener; como un campeonato mundial y la ovación del Santiago Bernabéu.

Fue hace ya 14 años, 3 de noviembre del 2005, cuando el Barca lograba un histórico 0-3 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. En esa ocasión la habilidad del crack brasileño se notó , además marcó dos tantos, lo cual hizo que los madridistas lo ovacionen de pie.

Solo dos estrellas han causado este hito dentro del fútbol: Ronaldinho y Diego Armando Maradona. Este último sigue opacando a Messi debido a sus logros, y más que nada por conseguir un título Mundial.

Los campeonatos ostenta Ronaldinho

Liga española FC Barcelona España 2005

Supercopa de España FC Barcelona España 2005

Liga española FC Barcelona España 2006

Supercopa de España FC Barcelona España 2006

Copa Mundial de Fútbol Sub-17 Selección de Brasil Egipto 1997

Copa América Selección de Brasil Paraguay 1999

Copa Intertoto de la UEFA Paris Saint-Germain FC Europa 2001

Copa Mundial de Fútbol Selección de Brasil Corea del Sur y Japón 2002

Copa FIFA Confederaciones Selección de Brasil Alemania 2005

Liga de Campeones de la UEFA FC Barcelona España 2006