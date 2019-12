Banguera: "Hubo un acercamiento con Emelec pero respeto a las hinchadas no lo voy a aceptar"

El jugador del Barcelona SC, Máximo Banguera, se despidió del equipo amarillo y sería el nuevo refuerzo del Club El Nacional para la temporada 2020.

Aunque la presidenta del Nacho, Lucía Vallecilla, confirmó la llegada del arquero, el arquero aseguró que no tiene nada firmado.

En una rueda de prensa manifestó que tras una reunión, los dirigentes le dieron a conocer que ya no será parte del club canario. Agradeció a la gente por el cariño.

"El lunes me reuní con Alfaro y me dió a conocer que no soy parte de los planes de Barcelona. Lamentable que mezclen política con fútbol", manifestó el arquero.