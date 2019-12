Reel Rock Tour recaudó fondos para parques de escalada en Ecuador

Reel Rock Tour una vez más se presentó en Quito con el mejor festival de cine de deportes de aventura a nivel global, en Multicines-Centro Comercial Scala. Este año se mostraron tres videos extraordinarios de las productoras Sender Films y Big Up Productions, un video honorífico, y una selección de cortos ecuatorianos.

Este año, el Reel Rock Fest se realizó con el fin de recaudar fondos para el desarrollo y mantenimiento de los parques de escalada en Ecuador mediante la fundación acceso Andino.

Felipe Proaño, destacado escalador nacional y atleta, fue el presentador y productor del evento, quien desde el año 2013 ha logrado escalar algunas de las paredes más imponentes del continente americano. Parte importante del evento también fue el lanzamiento de su segundo libro: Rutas de Escalada en Ecuador Vol.2 Zona Central.

Las películas que observaron los aficionados fueron: Perú con Simón Bustamante y Felipe Proaño quienes logran subir La Esfinge en Perú (pared de 800 metros) en un tiempo récord de 4 horas 16 minutos, y también abren una nueva ruta en la montaña Putacaraju Oeste.

También The High Road con Nina William, en su misión por escalar los boulders más altos y tenebrosos de EEUU; The Nose Speed Record con los titanes de la escalada Alex Honnold, Tommy Caldwell, Brad Gobright y Jim Reynolds en su carrera por el récord más importante de todos, el Capitán de 1000 metros por la legendaria ruta The Nose; United States of Joe con la azaña de cómo una escalada y la cultura del escalador forma un pacto con los habitantes conservadores de Joes Valley en Utah, EEUU; y Sneak Preview con un film honorífico a Marc Andre Leclerc (Q.E.P.D) y sus solos en modalidad alpina en las montañas de América del Norte.