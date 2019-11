Rodrigo Aguirre, jugador de LDU, pide disculpas por su comportamiento en el partido ante U. Católica

El delantero de Liga de Quito, Rodrigo Aguirre, publicó un comunicado en el cual ofrece disculpas por su comportamiento en el partido contra Universidad Católica, el pasado 23 de noviembre de 2019 en los cuartos de final de la LigaPro.

"En el último partido, si bien no agredía a nadie, dije e hice cosas que hoy me avergüenzan… Pido disculpas a todos los involucrados en este hecho. Principalmente a mi equipo, a la institución y a la hinchada que siempre confiaron en mi. Gracias por el apoyo que siempre me entregaron", escribió el jugador.

Comunicado de Rodrigo Aguirre, jugador de Liga de Quito / Twitter

Sanción de Rodrigo Aguirre

La LigaPro suspendió al futbolista albo por 3 meses y un partido. "Empuja, insulta al árbitro e intenta agredir a un rival", según la institución.

