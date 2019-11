Deportivo Cuenca pagó al DT Luis Soler con un cheque sin fondos y en cuenta cerrada

El extécnico de Deportivo Cuenca, el argentino Luis Soler, denunció el el mal proceder del club morlaco por el pago de sus deudas. En su cuenta de Twitter escribió que le cancelaron sus servicios con un cheque sin fondos y de una cuenta cerrada.

Deportivo Cuenca entregó un cheque al argentino y a su cuerpo técnico para que la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) levante la sanción al club. El cheque tenía fecha para el 1 de noviembre.

Hoy tuvimos junto al Dr. Salazar la desagradable sorpresa de un cheque del Banco Pacifico protestado por insuficiencia de fondos en cuenta cancelada de Mercadeo Club Deportivo Cuenca.

Increíble. @DCuencaOficial @DiegoMartinez_C@andresmunoza@donguifor@ViviSanchezBoni — Luis Gustavo Soler (@LuisSolerDT) November 21, 2019

Hace unas semanas, el DT se acercó a la entidad bancaria a cambiar su cheque por el valor de $13.ooo y se llevó la sorpresa de que no podía hacerlo por falta de fondos.

La dirigencia de Deportivo Cuenca, por su parte, no se ha pronunciado oficialmente por este altercado. El club pasa un momento crítico y la hinchada morlaca solicita las cuentas claras y una Asamblea Extraordinaria, con respecto al pago de las deudas.



“Estoy consternado, fastidioso. Me sentí mal tratado, no me gustó la actitud de la administración del Deportivo Cuenca, no es la ciudad ni la institución. No cumplen prácticamente con nadie”, dijo Luis Soler.

Aquí su versión:

“Firmamos el finiquito a fines de mayo, les dimos siete y diez cuotas de facilidades para pagarnos. No cumplieron nunca, no pagaron la primera ni la segunda, no atendían el teléfono, la FEF les dio 30 días, estuvieron suspendidos y la levantamos. Hicieron un pago pequeño, volvieron a ser suspendidos y dos fechas antes, si no aceptaba un trato descendía. No quise perjudicar a la hinchada ni al club, nos dieron una cesión de derechos, nos dieron un cheque para el primero de noviembre, que era feriado, y recién se podía cobrar el día 4; no había fondos, esperamos al día 11 y luego nos enteramos que el banco había cerrado la cuenta por algunos problemas. Volvimos a llamar y nos dijeron que para el día 15, el viernes no nos atendieron el teléfono y el lunes nos dijeron que hagamos lo que queramos. Por eso lo hice público, me sentí maltratado. Puedes no tener plata, pero dar la cara”.

“El tema de la otra deuda, yo creo que la empresa privada me la va a pagar. Si es que no ocurre, tocará esperar al inicio de la próxima temporada, suspenderlo y ver qué pasa. Liga Pro debe pagar a los acreedores con el dinero de la televisión y que se arreglen con lo que tienen”, finalizó.

